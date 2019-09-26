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رياضة | فينيسيوس يكشف: زيدان هو السبب الأول في عودة تألقي

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كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الإسباني، عن كيفية تمكنه من تسديد كرة الهدف الأول في المباراة.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية بعد الفوز 2-0 على أوساسونا: "بالكثير من التدريب، زيدان يساعدني كثيرًا بعد نهاية التدريبات وزملائي أيضًا يساعدوني".

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وأضاف قائلاً: "لم أتمكن من التسجيل ومن ثمّ تسجيل هذا الهدف جعلني أكثر هدوءً، لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي".

وواصل: "أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف".

واختتم: "الدموع ؟ كانت الأمور صعبة بعض الشيء منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا من جديد".

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