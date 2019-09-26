رياضة | فينيسيوس يكشف: زيدان هو السبب الأول في عودة تألقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس يكشف: زيدان هو السبب الأول في عودة تألقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن كيفية تمكنه من تسديد كرة الهدف الأول في المباراة.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية بعد الفوز 2-0 على أوساسونا: "بالكثير من التدريب، زيدان يساعدني كثيرًا بعد نهاية التدريبات وزملائي أيضًا يساعدوني".

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وأضاف قائلاً: "لم أتمكن من التسجيل ومن ثمّ تسجيل هذا الهدف جعلني أكثر هدوءً، لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي".

وواصل: "أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف".

واختتم: "الدموع ؟ كانت الأمور صعبة بعض الشيء منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا من جديد".