رياضة | حصاد المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية هذا الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الأسبوع في الملاعب الأوروبية تألق بعض لاعبي منتخبنا الوطني واستطاع البعض المشاركة مع فريقه بينما خرج البعض من قائمة مباريات فرقهم.

تألق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترفين ضمن صفوف نادي ليفربول في الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " واستطاع أن يصنع هدفا في فوز الريدز بنتيجة هدفين مقابل هدف لينفرد بصدارة ترتيب البطولة وحيدا بالعلامة الكاملة بينما شارك لاعبا منتبخنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه في هزيمة فريقهم استون فيلا خارج ملعبه أمام نظيره فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليستمر أستون فيلا في المركز السابع عشر وحقق استون فيلا فوزا هاما بمشاركة تريزيجيه والمحمدي بنتيجة 3 / 1 على حساب برايتون ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية وغاب صلاح عن تأهل ليفربول أمام كينز دونز بنتيجة 2 / 0.

وشارك لاعب وسط منتخبنا الوطني سام مرسي في فوز فريقه ويجان على حساب نظيره فريق تشارلتون أثلتيك بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب " وشارك ظهير أيسر منتخبنا الوطني كريم حافظ في فوز فريقه قاسم باشا علي حساب نظيره فريق أنطاليا سبور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز ويعتبر هذا للفوز الأول للفريق هذا الموسم.

بينما خرج لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني خارج قائمة فريقه بيشكتاش الذي تعادل أمام نظيره فريق اسطنبول باشاك شهير بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز بسبب الإيقاف حيث تعرض اللاعب المصري لطرد في مباراة الجولة الخامسة أمام غازي عنتاب بسبب تدخل عنيف على لاعب الخصم مما أدى إلى عقوبته بالايقاف 3 مبارايات من لجنة الأنضاط بالاتحاد التركي لكرة القدم بينما ظل مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا علي مقاعد البدلاء في تعادل فريقه سبورتينج براجا أمام ماريتيمو بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات بطولة الدوري البرتغالي الممتاز.