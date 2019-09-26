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رياضة | أهداف مباراة - نابولي 0 × 1 كالياري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - نابولي 0 × 1 كالياري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريال مايوركا

0

x
19:00

2

أتلتيك مدريد

ليجانيس

1

x
19:00

1

أتلتيك بيلباو

فالنسيا

3

x
20:00

3

خيتافي

2

x
21:00

0

أوساسونا

روما

0

x
19:00

2

أتلانتا

انتر ميلان

1

x
21:00

0

لاتسيو

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كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ميلتون كينز دونز

0

x
20:45

2

7

x
20:45

1

جرمسبي

مانشستر يونايتد

1

x
20:45

1

روشديل

برايتون

0

x
20:45

2

أستون فيلا

الدوري الفرنسي

مونبلييه

1

x
19:00

0

نيم أولمبيك

باريس سان جيرمان

0

x
21:00

1

ستاد ريمس

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