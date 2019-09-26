رياضة | الزمالك يكشف آخر تطورات حالة مصطفي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف آخر تطورات حالة مصطفي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل عودته مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات.

وقال امير مرتضى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن فتحي سافر إلى ألمانيا من اجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأضاف أمير مرتضى: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على حالة الثنائي محمود جنش ومصطفى فتحي.

وتابع المشرف على الكرة بالزمالك: :"نشكر ايمن طاهر على المجهود الكبير الذي قام به مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، لأنه رجل يعشق نادي الزمالك، وعندما تحدثنا معه عن وجوده بشكل مؤقت وافق دون أي تردد، وهذا قبل ان يعلم بوجوده في الجهاز الفني الجديد للمنتخب.. مضيفا: "نتمنى له التوفيق في محطته القادمة".

واختتم تصريحاته: "نرحب بدراجون مدرب الحراس الجديد، ونتمنى له التوفيق في مهمته، موضحا أن التعاقد معه جاء بناء على اتفاق الإدارة مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق باستقدام اكثر من مساعد خلال بداية الموسم الحالي".

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في نفس السياق غاب محمود علاء مدافع الزمالك عن تدريبات الفريق الابيض اليوم الأربعاء، حيث حصل على راحة من المشاركة في المران استعدادا لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وشهد مران الزمالك اليوم الظهور الأول لدراجون مدرب حراس المرمى الجديد، حيث خضع الرباعي محمد عواد ومحمد ابوجبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل لبعض التدريبات البدنية والفنية تحت قيادته.

وقام الجهاز الفني واللاعبين بتكريم ايمن طاهر مدرب حراس المرمى السابق للفريق، بعد انتقاله إلى الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري الوطني، حيث حرصت إدارة الكرة على تنظيم احتفالية لطاهر قبل رحيله.

وخضع محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبعض التدريبات العلاجية بصالة الجيمانيزيوم في النادي وذلك على هامش إقامة مران فريق الزمالك اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

كما خاض الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن لاعبا الفريق بعض التدريبات التأهيلية، حيث غاب الثنائي عن مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.