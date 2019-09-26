رياضة | فاسكيز: الجميع سعيد لأجل فينيسيوس.. وهذا هو مفتاح الفوز أمام أوساسونا

وقال لاعبي ريال مدريد، فاسكيز، عقب انتهاء المباراة امام اوساسونا بفوز الأبيض 2-0: "انا سعيد لانني ألعب وافعل ما احب".

وأضاف بقوله: "رودريجو وفينيسيوس لديهم المؤهلات والظروف التي تجعلهم نجمان كبار".

وأكمل: "المفتاح هو العمل بتعاون واتحاد".

واختتم: "زيدان يعتمد دائمًا على الفريق كاملًا وهذا العام سيكون كذلك ، المفتاح هو وحدة المجموعة".

ونجح نادي ريال مدريد في تحقيق فوز هام على حساب نادي أوساسونا في مباراة قوية ضمن إطار مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

وصعد بذلك ريال مدريد إلى صدارة البطولة الإسبانية لأول مرة هذا الموسم برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني إتليتكو مدريد صاحب ال13 نقطة.