رياضة | شاهد - ريمس يسجل هدف في شباك نافاس ''باكورد'' في الدقيقة 93

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد - ريمس يسجل هدف في شباك نافاس ''باكورد'' في الدقيقة 93 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني ريال مايوركا 0 x

19:00 2 أتلتيك مدريد ليجانيس 1 x

19:00 1 أتلتيك بيلباو فالنسيا 3 x

20:00 3 خيتافي ريال مدريد 2 x

21:00 0 أوساسونا الدوري الإيطالي روما 0 x

19:00 2 أتلانتا انتر ميلان 1 x

21:00 0 لاتسيو Advertisements كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ميلتون كينز دونز 0 x

20:45 2 ليفربول تشيلسي 7 x

20:45 1 جرمسبي مانشستر يونايتد 1 x

20:45 1 روشديل برايتون 0 x

20:45 2 أستون فيلا الدوري الفرنسي مونبلييه 1 x

19:00 0 نيم أولمبيك باريس سان جيرمان 0 x

21:00 1 ستاد ريمس

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