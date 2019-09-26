رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 7 × 1 جرمسبي | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تشيلسي 7 × 1 جرمسبي | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ريال مايوركا
0
x
19:00
2
أتلتيك مدريد
ليجانيس
1
x
19:00
1
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
3
x
20:00
3
خيتافي
2
x
21:00
0
أوساسونا
روما
0
x
19:00
2
أتلانتا
انتر ميلان
1
x
21:00
0
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
0
x
20:45
2
تشيلسي
7
x
20:45
1
جرمسبي
مانشستر يونايتد
1
x
20:45
1
روشديل
برايتون
0
x
20:45
2
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
1
x
19:00
0
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
1
ستاد ريمس