رياضة | عاجل.. جينيرسون فوت يرفض نقل مباراة الزمالك لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جينيرسون فوت يرفض نقل مباراة الزمالك لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي جينيرسون فوت السنغالي نقل مباراتهم ضد الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل إلى ستاد برج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال افريقيا.

ووصلت بعثة النادي السنغالي في الواحدة والنصف فجر اليوم للقاهرة ويقيموا حاليا بأحد الفنادق في مدينة نصر، ورفضوا السفر للاسكندرية متمسكين بخوض المباراة في القاهرة.

وأكد مسئولو النادي السنغالي لادارة الزمالك أن الخطاب الذي وصل إليهم من الكاف يتضمن خوض المباراة يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت.

وفوض الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم لانهاء الأمر ومخاطبة الكاف للحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.