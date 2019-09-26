رياضة | تعليق مثير من فينيسيوس عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من فينيسيوس عقب فوز ريال مدريد على أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته عقب فوز فريقه على ريال أوساسونا بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال أوساسونا بهدفين دون رد، ليحتل صدارة الدوري الإسباني "الليجا"، متفوقًا على أتلتيكو مدريد.

وقال فينيسيوس عقب نهاية المباراة :" أنا سعيد بالعودة لإسعاد البرنابيو من جديد والعودة لتسجيل الأهداف".

وأضاف :" لم أتمكن من التسجيل ومن ثمّ تسجيل هذا الهدف جعلني أكثر هدوءً، لا شيء أفضل من التسجيل قبل الديربي".

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وعن الهدف الرائع الذي سجله قال :" بالكثير من التدريب، زيدان يساعدني كثيرًا بعد نهاية التدريبات وزملائي أيضًا يساعدوني".

وحول الدموع التي انغمرت منه عقب الهدف الذي سجله قال :" انت الأمور صعبة بعض الشيء منذ تعرضي للإصابة وعانيت للعودة للعب جيدًا من جديد".

وأتم حديثه :" لم أكن سعيدًا جدًا كما كنت الموسم الماضي حيث كنتُ دائمًا سعيدًا جدًا لكن الآن لستُ سعيدًا كثيرًا".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.