شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواصل الانتصارات بثنائية في مرمى أوساسونا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي أوساسونا بهدفين مقابل لا شئ منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل ريال مدريد قبل بداية المباراة

حراسة المرمى: أريولا

الدفاع: ميليتاو، راموس، ناتشو، أدريزولا

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الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي

الهجوم: يوفيتش، فينيسيوس، فاسكيز.

ملخص مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني

وبدأت المباراة بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين في محاولة لخطف الهدف الأول وسط سيطرة كبيرة من ريال مدريد ليخطف هدفه الأول في الدقيقة 36 عن طريق فينسوس جونيور بينما سجل هدفه الثاني عن طريق جويس في الدقيقة 72 وسط بعض المحاولات من لاعبي أوساسونا لتسجيل هدفهم الأول ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة يصل رصيد ليفربول إلى 14 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط ليتواجد في المركز السابع عشر.