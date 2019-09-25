ليفربول يتخطى إم كيه دونز بثنائية في كأس الرابطة

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استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إم كيه دونز بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
تشكيل ليفربول قبل بداية المباراة
حراسة المرمى: كيليهير
الدفاع: هويفر، لوفرين، جوميز، ميلنر
الوسط: كينا، تشامبرلين، لالانا
الهجوم: جونيس، اليوت، براوستر.
ملخص مباراة ليفربول وإم كيه دونز بكأس الرابطة
وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي ليفربول الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 41 عن طريق جيمس ميلنر بينما سجل هدفه الثاني عن طريق يانا هوفر في الدقيقة 69 وظل الفريق يحاول خطف المزيد من الأهداف وسط أداء متراجع من نادي إم كيه لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.
وبهذه النتيجة يصعد ليفربول رسميا للدور القادم من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لينتظر تحديد منافسه في الدور القادم وموعد المباراة.
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