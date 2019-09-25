اخبار الرياضه

رئيس سموحة المصري يطالب بمحاسبة المسئولين في أزمة محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة المصري يطالب بمحاسبة المسئولين في أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل

طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري بضرورة محاسبة المسئولين عن عدم التصويت للمصري محمد صلاح نجم نادي ومنتخب مصر في إختيار الفيفا لأفضل لاعب في العالم. 

تصريحات فرج عامر عن أزمة محمد صلاح

وقال عامر عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" عن أزمة صلاح: "يجب محاسبة من اهمل في التصويت لمحمد صلاح من اتحاد كرة القدم المعزول".

Advertisements

ترتيب صلاح في تصويت الأفضل في العالم

يذكر أن محمد صلاح قد تواجد في المركز الرابع من تصويت جائزى أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

فوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

وقد حسم ليونيل ميسي فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم  لهذا العام منذ يومين على حساب فيرجيل فان دايك و .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة المصري يطالب بمحاسبة المسئولين في أزمة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا