شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة المصري يطالب بمحاسبة المسئولين في أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل

طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري بضرورة محاسبة المسئولين عن عدم التصويت للمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في إختيار الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

تصريحات فرج عامر عن أزمة محمد صلاح

وقال عامر عبر حسابه الرسمي علي موقع "تويتر" عن أزمة صلاح: "يجب محاسبة من اهمل في التصويت لمحمد صلاح من اتحاد كرة القدم المعزول".

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ترتيب صلاح في تصويت الأفضل في العالم

يذكر أن محمد صلاح قد تواجد في المركز الرابع من تصويت جائزى أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم

وقد حسم ليونيل ميسي فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام منذ يومين على حساب فيرجيل فان دايك و كريستيانو رونالدو.