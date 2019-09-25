انت الان تتابع الفيفا: وضع أطر جديدة لعمولات وكلاء اللاعبين ونظام الإعارة على المستوى الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، أنه بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لوضع حد لعمولات وكلاء اللاعبين، كما كشف أنه سيحدد أطر جديدة لعملية إعارة اللاعبين، وذلك في إطار مشروع تعديل النظام الحالي لإبرام الصفقات.

وقال الفيفا في بيان له: "لجنة (شركاء كرة القدم) بالفيفا وافقت اليوم الأربعاء على مجموعة من الخطوات من أجل حماية تكامل نظام الصفقات، اللجنة نصحت بوضع حد لعمولات وكلاء اللاعبين ولعدد اللاعبين المعارين في كل موسم".

ومن خلال هذه الإجراءات، وضع الفيفا حدود قصوى جديدة للعمولات التي يمكن أن يتقاضاها وكلاء اللاعبين، حيث من المقرر أن يتقاضى الوكلاء التابعين للنادي الأصلي الذي ينتمي إليه اللاعب المنتقل 10 بالمئة من قيمة الصفقة، فيما يحصل وكلاء اللاعب على 3 بالمئة من المكافآت المقررة للأخير، كما يحصل وكلاء النادي المشتري على 3 بالمئة من هذه المكافآت أيضا.

وفيما يتعلق بنظام إعارة اللاعبين، كشف الفيفا عن إجراءات جديدة ستتبع في هذا الموضوع لتفادي "عملية تكديس اللاعبين ومن أجل توفير ضمانة لعملية الإعارة لكي تكون ذات مغزى وفائدة رياضية لعملية تطور اللاعبين الشباب، وذلك بدلا من الأهداف التجارية البحتة".

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وعلى ضوء التعديلات الجديدة، سيتم وضع حد لعدد اللاعبين المعارين على المستوى الدولي بدءا من عمر الثانية والعشرين.

وبدءا من موسم 2021/2020 سيكون هناك حد أقصى لعدد صفقات الإعارة بين نفس الناديين، حيث سيكون الحد الأقصى لهذه الصفقات ثماني صفقات فقط لا غير.

وسيتقلص هذا الرقم إلى 6 صفقات بدءا من موسم 2022/2021، حتى يصل إلى ثلاث صفقات فقط في موسم .2023/2022

وكانت لجنة "شركاء كرة القدم" في الفيفا هي من أعلنت عن هذه الإجراءات، حيث من المقرر أن يرفع هذا المشروع إلى مجلس الفيفا الذي سيبت فيه في 24 تشرين أول/اكتوبر المقبل.