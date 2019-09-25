شكرا لقرائتكم خبر عن الجنايني يكشف عن مكالمته مع «محمد صلاح» بعد أزمة التصويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن محاسبة كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست».

واستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب.

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وأشار الجنايني في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بكامل أعضائها، استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأوضح الجنايني أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح، أكد خلاله على أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

وأضاف في مكالمته مع صلاح أن الخطأ حدث في فترة انتقالية لاتحاد الكرة، وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق، أو تحت ظل الإدارة الحالية.

واختتم الجنايني بأن اللجنة تواصلت مع «فيفا» لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر.