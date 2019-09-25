الأربعاء 25 سبتمبر 2019
فاز الثنائي البرازيلي فينسيس جونيور وريال رودريجو جوس في ريال مدريد على صدارة الدوري الاسباني حيث سجل كلاهما الفوز 2-صفر على اوساسونا يوم الاربعاء. أنهى فينيسيوس موجة الجفاف التي استمرت منذ فبراير مع جهد منحرف في الشوط الأول من حافة منطقة الجزاء.
أهدر المهاجم لوكا يوفيتش فرصتين جيدتين واستبعد هدفا بسبب التسلل حيث هيمن ريال مدريد على ذلك ، مع البديل الأول رودريغو الذي يلعب في الشباك ليحقق الفوز بعد فترة وجيزة من التقدم.
صعد ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة من ست مباريات ونقطة واحدة ومتقدما على أتلتيكو مدريد ، الذي سيواجهه يوم السبت في دربي واندا متروبوليتانو. (شارك في إعداد ريك شارما ، تحرير إد أوسموند).
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فتيان البرازيل يرسلون ريال مدريد إلى قمة الدوري الأسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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