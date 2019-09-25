سباعية تشيلسي في مرمى جرمسبي تؤهله لدور الـ16 من كأس الرابطة بفوز عريض

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه على ضيفه فريق جرمسبي في مباراة الدور الثالث، بنتيجة 7-1.



إفتتح البلوز التسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق روس باركلي، وبعد ثلاث دقائق أضاف المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي الهدف الثاني.

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وفي الدقيقة 19 قلص فريق جرمسبي الفارق بهدف اللاعب ماثيو جرين، وأعاد تشيلسي الفارق إلى هدفين، بهدف ثالث من بيدرو روديغيز من ركلة جزا ء في الدقيقة 43.

وجاء الهدف الرابع للتشكيلة اللندنية عن طريق المدافع الفرنسي كورت زوما في الدقيقة 55، وسجل الشاب ريس جيمس الهدف الخامس في الدقيقة 82.

وأضاف باتشواي الهدف السادس والثاني له في الدقيقة 86، واختتم كالوم هودسون أودوي السباعية في الدقيقة 89.