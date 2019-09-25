مواهب ليفربول تصعق ميلتون كينز دونز بهدفين ويتأهلون لدور الـ16

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

بلغ فريق ليفربول رود الستة عشر من كأس الرابطة الإنجليزية للأندية، بعد تسجيل هدفين في مرمى ميلتون كينز دونز، بدون رد، خلال الدور الثالث من البطولة.



ودخل المدرب الألماني يورجن كلوب المباراة بتشكيلة معظمها من اللاعبين الشباب والصاعدين بالإضافة الأسماء من الفريق الأول أمثال جوميز ومينلر وماتيب وتشامبرلين .

وسجل فريق ليفربول هدف التقدم عن عن طريق , جيمس ميلنر , في الدقيقة " 41 " , وذلك بعدما سدد كرة من على الجانب الأيسر فشل الحارس في التصدى لها قبل أن تسكن الشباك .

وفي الدقيقة " 69 " سجل فريق ليفربول هدف ثاني عن طريق , كي جانا هويفر , بعد كرة عرضية من ميلنر على الرواق الأيسر حولها هويفر برأسية في شباك أصحاب الأرض والجمهور .