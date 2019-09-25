رودريجيو يحرز أول أهدافه مع ريال مدريد في الدوري الإسباني

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

نجح البرازيلي رودريجيو جوس، لاعب ريال مدريد، أول أهدافه الرسمية بقميص الميرينجي بعد انضمامه لقعة الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من سانتوس البرازيلي.



وأُحرز الهدف في أول مباراة رسمية لرودريجو مع الفريق الأول لريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء أمام أوساسونا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة للدوري الإسباني.

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وشارك رودريجو كبديل لفينسيوس جونيور في الدقيقة 71 من زمن المباراة، وبعدها بدقيقة سجل الهدف.

وتم قيد رودريجو مع الفريق الأول للريال، بعدما حصل الأوروجوياني فيدي فالفيردي على الجنسية الإسبانية.

وسبق لرودريجو أن سجل بقميص ريال مدريد في مرمى بايرن ميونخ، خلال الاستعدادات للموسم الجديد.