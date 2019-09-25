بالفيديو.. لحظة بكاء فينيسيوس جونيور بعد تسجيله اول أهدافه مع ريال مدريد

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

استطاع المهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد تسجيل هدف رائع في مرمى أوساسونا ضمن الجولة الساسدسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وانطلق أبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال في رحلة البحث عن الهدف الأول، بعدما سيطروا على منطقة العمليات، واعتمدوا على التمريرات القصيرة من قبل النجم الألماني توني كروس، بالإضافة إلى التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء.

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ووصلت الكرة في الدقيقة (36) إلى النجم الألماني توني كروس على مشارف منطقة الجزاء، ليقرر تمريرها إلى زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي باغت بدوره مدافعي نادي أوساسونا، بعدما حرموه من هدفٍ محقق بالدقائق الأولى من عمر المواجهة القوية بينهما.

وأطلق النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كرة قوية نحو شباك الحارس المخضرم روبين أندرادي، الذي لم يستطع صدها في الدقيقة (36)، من عمر الشوط الأول، وسط فرحة كبيرة من جماهير نادي ريال مدريد الحاضرة في مدرجات ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، بالهدف الأول الذي سجله صاحب (19 عاماً) في الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

ودخل النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في نوبة بكاء مباشرة بعد الهدف، في إشارة واضحة على تأثره الكبير بسبب الأخبار التي تحدثت في الفترة الماضية عن تراجع مستواه الفني، وضرورة إجلاسه على مقاعد البدلاء، إلا أن رفاقه سارعوا مباشرة إليه حتى يثنوا على الهدف الرائع الذي سجله في شباك أوساسونا.