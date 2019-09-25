هاري كين يؤكد على منافسة توتنهام للقب الدوري الإنجليزي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

أكد هاري كين، لاعب فريق توتنهام، أن الديوك ما زالو قيد النافسة في الدوري الإنجليزي، عقب الخسارة المخيبة أمام كولشيبستر في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية.



وفاز توتنهام بمباراتين فقط من أصل 8 مباريات هذا الموسم، وودع كأس الرابطة الإنجليزية، أمس الثلاثاء، أمام فريق كولشيستر الذي يقبع في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.

ويتأخر توتنهام بفارق 10 نقاط كاملة عن ليفربول، متصدر جدول الترتيب، حيث حقق الفوز مرتين فقط، وتعادل وخسر في مثلهما، كما أهدر فوزًا كان في المتناول أمام أولمبياكوس بدوري الأبطال.

وقال هاري كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بالتأكيد هي نتيجة مخيبة للآمال، ولا أعتقد أن هناك أي شيء نختبئ خلفه".

وأضاف "الفوز بمباراتين فقط ليس ضمن المعايير التي وضعناها لأنفسنا في السنوات السابقة، التعادل أمام مانشستر سيتي وآرسنال ليست نتائج سيئة، لكن المشكلة هو التفريط في التقدم بهدفين دون رد أمام آرسنال".

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وتابع كين "لقد وضعنا أنفسنا في مواقع جيدة هذا الموسم لما قدمناه الموسم الماضي، لكننا لم نتمكن من إيجاد طريقة للفوز كما كنا في السنوات السابقة".

وأكد الدولي الإنجليزي "إنها بداية مخيبة للآمال، ولكن هناك الكثير من المباريات لتغيير ذلك، والبداية من مباراة السبت ضد ساوثهامبتون".

وواصل "إدارة المباريات شيء نحتاج إلى تحسينه، عندما نتقدم في النتيجة، نحتاج إلى أن نكون أكثر ثقة، لم نعد صغارًا بعد الآن، والأعذار لم تعد موجودة بالنسبة إلينا، الأمر متروك للاعبين لتحمل المسؤولية".

ورغم اعترافه بالبداية السيئة لتوتنهام، لكن كين لم يستبعد المنافسة على اللقب، وقال "إذا حدثت هذه النتائج في يناير أو فبراير، سيقول الناس إنه لا توجد فرصة لنا للفوز بالبريميرليج".

وأتم هاري كين "من الواضح أنها ليست البداية المثالية، لكن حدثت أشياء غريبة، ورغم ذلك لا يمكننا أبدًا استبعاد أنفسنا من المنافسة".