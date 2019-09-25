ليفربول يُشرك أصغر لاعبيه في بطولة الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

اصبح ​هارفي إليوت​ اصغر لاعب يبدأ اساسيا مع نادي ​ليفربول​ في مباراة رسمية، حيث انه بدأ المباراة في كأس الرابطة الإنكليزية امام ميلتون كينز دونز وهو بعمر ال 16 سنه و174 يوما فقط.



وكما يعد إليون ثاني اكثر لاعب يشارك مع ليفربول بعد اللاعب جيرومي سينكلير، الذي كان يبلغ 16 سنة و 6 ايام عنما شارك كبديل ضد ويست بروميتش البيون في ايلول 2012.

وليست هذه المرة الاولى التي يكسر فيها اليوت الأرقام القياسية، فهو كان قد اصبح اصغر لاعب يشارك في كأس الدوري عندما شارك مع فولهام الموسم الماضي بعمر ال 15 عاما و 174 يوما.