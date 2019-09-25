منافسة شرسة بين يوفنتوس ونابولي لضم موهبة ليون الفرنسي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ​يوفنتوس​ و​نابولي​ الإيطاليان يرغبان وبشدة في التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون ​حسام عوار​، إلا أن النادي الفرنسي حدد ثمناً عالياً لرحيل موهبته الشابة.



ويسعى ليون للحصول على 60 مليون يورو، من إنتقال عوار (21 عاماُ)، وهو رقم لن يكون في متناول الجميع.

وكان عوار الفرنسي من أصل جزائري أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ليون الموسم الماضي، حيث شارك في 47 مباراة، وسجل سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.