الأربعاء 25 سبتمبر 2019
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس ونابولي الإيطاليان يرغبان وبشدة في التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون حسام عوار، إلا أن النادي الفرنسي حدد ثمناً عالياً لرحيل موهبته الشابة.
ويسعى ليون للحصول على 60 مليون يورو، من إنتقال عوار (21 عاماُ)، وهو رقم لن يكون في متناول الجميع.
وكان عوار الفرنسي من أصل جزائري أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ليون الموسم الماضي، حيث شارك في 47 مباراة، وسجل سبعة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسة شرسة بين يوفنتوس ونابولي لضم موهبة ليون الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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