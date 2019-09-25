شكرا لقرائتكم خبر عن كوري وكورية يخطفان ذهب «بطولة اليوم الوطني للغولف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) sports_okaz

حقق اللاعب الكوري الجنوبي سونغ يونغ، واللاعبة الكورية الجنوبية كيم جو إين المركز الأول في بطولة اليوم الوطني المفتوحة للغولف، التي أقامها نادي ديراب للغولف على ملاعبه الدولية بضاحية ديراب غرب العاصمة الرياض برعاية شركة المراعي، وذلك احتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية

وجاء في المركز الثاني لاعبا المنتخب السعودي للغولف عبدالرحمن المنصور، وفيصل سلهب، وحل في المركز الثالث كل من بوشعيب الجدياني، وطارق جاويد، وفي المركز الرابع جاء عبدالرحمن الحركاتي، وعبدالرحمن العثمان، فيما حصل على المركز الخامس كل من تيري كوسكوسا، وباسكال كودي.

وفي منافسات أطول ضربة إلى الحفرة لفئة الرجال، فاز اللاعب عبدالرحمن العثمان بجائزتها، بينما فازت اللاعبة كيم جوا إين بجائزة أطول ضربة إلى الحفرة لفئة السيدات، وذهبت جائزة أقرب ضربة إلى الحفرة لستيوارت والكر.

وتم تكريم الفائزين بجوائز بطولة اليوم الوطني المفتوحة للغولف من قبل إدارة نادي ديراب للغولف، ومدير العلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله العتيبي، ورئيس لجنة ديراب للغولف طارق جاويد، وذلك بحضور أكثر من 120 لاعبة ولاعبا من مختلف الجنسيات الأجنبية الذين شاركوا في منافسات البطولة.