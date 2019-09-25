تاريخ الزعيم يتفوق على التعاون

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 يتواجه فريقا الهلال والتعاون مساء اليوم للمرة 19 في الدوري، إذ تقابل الفريقان قبل هذه المواجهة 18 مرة حقق الهلال من خلالها الفوز في 12 مباراة، بينما انتصر التعاون في مباراتين، وحضر التعادل في 4 لقاءات، وسجل الهلال 32 هدفاً، فيما سجل لاعبو التعاون 17 هدفاً، وخسر الهلال اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 28 من الدوري السعودي بالموسم 2018/ 2019 على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض. ويعتبر اللاعب الهلالي البرازيلي كارلوس إدواردو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، إذ نجح في إحراز 4 أهداف، يليه ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق برصيد 3 أهداف، ثم لاعب التعاون هيلدون راموس برصيد هدفين.

يتواجه فريقا الهلال والتعاون مساء اليوم للمرة 19 في الدوري، إذ تقابل الفريقان قبل هذه المواجهة 18 مرة حقق الهلال من خلالها الفوز في 12 مباراة، بينما انتصر التعاون في مباراتين، وحضر التعادل في 4 لقاءات، وسجل الهلال 32 هدفاً، فيما سجل لاعبو التعاون 17 هدفاً، وخسر الهلال اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 28 من الدوري السعودي بالموسم 2018/ 2019 على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض. ويعتبر اللاعب الهلالي البرازيلي كارلوس إدواردو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، إذ نجح في إحراز 4 أهداف، يليه ناصر الشمراني لاعب الهلال السابق برصيد 3 أهداف، ثم لاعب التعاون هيلدون راموس برصيد هدفين.

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