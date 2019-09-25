شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلى: الجهاز الفني يعمل بكل قوة لحصد البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مدرب حراس الأهلى فى تصريحات لموقع وال فوت البلجيكي :"الفوز ببطولة السوبر سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة..الأمور حتى الآن تسير بشكل جيد..بطولة الدوري ودورى أبطال افريقيا على رأس اهدافنا فى الفترة المقبلة"
وشدد ميشيل أن قمة الأهلى والزمالك لا تقل عن ديربي ريال مدريد وبرشلونة على المستوى الافريقي، مؤكداً أن الجماهير فى مصر تعشق كرة القدم وتقدم كل الدعم للاعبين.
كان الأهلى هزم الزمالك 3-2 وتوج بالسوبر المحلى للمرة الحادية عشر فى تاريخه.
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