ميتشو يعد بامبو بالعودة لتشكيل الزمالك.. بشرط...

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جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع كريم بامبو لاعب الفريق، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالى يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتحدث ميتشو مع كريم بامبو، مؤكدًا إنه واحد من اللاعبين المميزون فى صفوف الفارس الأبيض، لافتًا إلى إنه سيحصل على فرصة للظهور مع الفريق فى الفترة المقبلة، بشرط بذل قصارى جهده فى التدريبات لإظهار امكانياته، من أجل الاعتماد عليه.
يذكر أن بامبو انضم إلى الزمالك من الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية عقده مع الدراويش وكان ضمن الحسابات الرئيسية فى البداية مع ميتشو ولكن استبعده المدير الفنى للفريق الأبيض لأسباب عقابية لفترة ثم أعاده لقائمة المعسكرات دون الاعتماد عليه وهو ما سيتغير خلال الفترة القادمة وكان الزمالك قد تعرض للخسارة فى السوبر المصرى بالهزيمة أمام الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، مساء أمس الجمعة.
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