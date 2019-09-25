سموحة يفوز بخماسية نظيفة على شباب النادي...

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جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة حسام حسن، بخماسية نظيفة على فريق الشباب بالنادي السكندري، وذلك من أجل الاطمئنان على لاعبيه ورفع اللياقة البدنية لديهم، والنظر على فريق الشباب لتصعيد أفضل اللاعبين للفريق الأول .
وأحرز الأهداف حسام حسن وناصر ماهر و أحمد حسن مكى و سيف فاروق جعفر و إسلام الفار، حيث حضر المباراة محمد فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة المقاولون العرب والمقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية للدورى.
وتألق خلال اللقاء ناصر ماهر والذى وضح أنه سيكون فرس الرهان خلال المباريات القادمة.
الجدير بالذكر أن سموحة افتتح مشواره فى الدورى بخسارة أمام الأهلى بهدف نظيف .
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