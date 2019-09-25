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شكرا لقرائتكم كريم معلول يخطف الأضواء في ملعب التتش بالهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص علي معلول على لعب الكرة مع نجله فى ملعب التتش فى تواجد أكثر من لاعب أهلاوي وعلى رأسهم النيجيري جونيور أجاي.
وكان كريم معلول قد تعرض لوعكة صحية مؤخراً الأمر الذي أثر على الحالة النفسية لعلي معلول وكان سبباً رئيسياً فى عدم احتفاله بالأهداف أواخر الموسم الماضي، قبل أن يطمأن عليه بعد شفائه بشكل تام.
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