شكرا لقرائتكم كريم معلول يخطف الأضواء في ملعب التتش بالهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر كريم معلول نجل التونسي علي معلول نجم الأهلى فى مران الفريق الأحمر، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتى استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية، والتي تأتي فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال افريقيا

وحرص علي معلول على لعب الكرة مع نجله فى ملعب التتش فى تواجد أكثر من لاعب أهلاوي وعلى رأسهم النيجيري جونيور أجاي.

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وكان كريم معلول قد تعرض لوعكة صحية مؤخراً الأمر الذي أثر على الحالة النفسية لعلي معلول وكان سبباً رئيسياً فى عدم احتفاله بالأهداف أواخر الموسم الماضي، قبل أن يطمأن عليه بعد شفائه بشكل تام.