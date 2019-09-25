شكرا لقرائتكم ميتشو يجتمع مع لاعبيه للعودة أمام جينيراسيون فوت بدوري الابطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة .

وطالب الخواجة الصربى اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وعدم الانشغال بحلوها أو مرها، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وأوضح المدير الفنى للاعبين مدى أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال، خاصة وأن الفريق الأبيض تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 .

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالى يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .