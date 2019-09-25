ميتشو يجتمع مع لاعبيه للعودة أمام جينيراسيون فوت بدوري الابطال...

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وطالب الخواجة الصربى اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وعدم الانشغال بحلوها أو مرها، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .
وأوضح المدير الفنى للاعبين مدى أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال، خاصة وأن الفريق الأبيض تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1 .
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالى يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .
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