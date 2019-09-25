شكرا لقرائتكم بيكيه يكشف سبب معاناة برشلونة في انطلاقة الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حمل بيكيه مدافع برشلونة جولات ما قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة واليابان مسؤولية البداية البطيئة لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وفاز العملاق الكاتالوني بصعوبة 2-1 على فياريال يوم الثلاثاء ليتقدم مؤقتا للمركز الرابع في الدوري برصيد عشر نقاط من ست مباريات. ولم يفز برشلونة بأي مباراة بعيدا عن ملعبه طيلة الموسم وأخفق في الحفاظ على شباكه نظيفة في الدوري.

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وأبلغ بيكيه الصحفيين: لم نتدرب كثيرا. تعددت رحلات السفر وهو ما انعكس على الفريق. هناك مجموعة من اللاعبين ابتعدوا عن مستواهم إضافة إلى آخرين يعانون من إصابات. وتابع :فترة الإعداد للموسم لم تساعدنا لكن في النهاية نتحدث عن برشلونة ولا يجب اختلاق أعذار.

وواجه برشلونة فريقي تشيلسي وفيسل كوبي في اليابان في يوليو قبل العودة إلى كاتالونيا لمواجهة أرسنال. وبعدها سافر بطل إسبانيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة نابولي مرتين في ميامي وميشيغان. وبعد ستة أيام أخرى سافر الفريق لمواجهة أتليتيك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني ليخسر بهدف دون رد. وأصيب لويس سواريز في تلك المباراة وعاد مؤخرا لكنه أخفق في استعادة أفضل مستوياته. وأطلق بعض المشجعين صفارات استهجان ضد اللاعب القادم من أوروغواي في مباراة فياريال حيث لم يترك أي بصمة.

وأضاف بيكيه : أعلم أن الجماهير لها رأيها وتعبر عنه بوضوح لكني لا أهتم كثيرا بهذه الأمور. نرغب في الفوز بكل مباراة بفارق أربعة أو خمسة أهداف لكن هذا الأمر لا يكون ممكنا دائما.