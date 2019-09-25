أتلتيكو يحقق فوزه الأول في 3 مباريات ويتصدر مؤقتا









اسماء السيد - استعاد أتلتيكو مدريد عافيته بتحقيق فوزه الاول في ثلاث مباريات على حساب ضيفه مايوركا 2-صفر الاربعاء، فتصدر موقتا ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم بعد ست مراحل على انطلاقته.

ورفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 13 نقطة مقابل 12 لاتلتيك بلباو الذي فرمله مضيفه ليغانيس 1-1. ويلعب في وقت لاحق ريال مدريد العريق (11 نقطة) مع ضيفه أوساسونا باحثا عن تحقيق فوزه الثالث تواليا.

في جزر الباليار، فرض أتلتيكو مدريد هيمنته على مايوركا وأنهى الشوط الاول متقدما بهدف الدولي دييغو كوستا من كرة رأسية بعد عرضية من كوكي في شباك الحارس المخضرم مانولو رينا، مسجلا هدفه الاول هذا الموسم (26).

ولم يقلق مايوركا ضيفه في الشوط الاول حتى في المرتدات.

وكانت تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني قريبة من مضاعفة الارقام من تسديدة ارضية قوية للظهير الكولومبي سانتياغو أرياس من داخل المنطقة لامست القائم الايمن (36).

وفي الشوط الثاني الذي بدأ بطيئا، عزز الجوهرة الجديدة لأتلتيكو البرتغالي الدولي جواو فيليكس (19 عاما) الارقام بعدما عانده الحظ في الاول، فارتدت تسديدته من الدفاع والقائم الايمن الى شباك مايوركا (64).

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وكان لافتا طرد مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا في الدقيقة 78 بعد نيله انذارين سريعين، وذلك بعد أقل من عشر دقائق على نزوله بديلا لكوستا.

وسيغيب موراتا عن مباراة القمة المقبلة السبت ضد ريال مدريد فريقه السابق.

ووضع هذا الفوز حدا لسلسلة من ثلاث مباريات رسمية دون أي فوز لأتلتيكو.

وفي المباراة الثانية، لم يدم تقدم بلباو من ركلة جزاء لراوول غارسيا (59) سوى دقيقتين قبل معادلتها عبر الاعب ليغانيس أوسكار رودريغيز (61).

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ومايوركا:

ملخص مباراة اتلتيك بلباو وليغانيس: