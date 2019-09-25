أنجيه يلحق بسان جرمان إلى الصدارة بفضل ثنائية المغربي العليوي









اسماء السيد - قاد المهاجم الدولي المغربي رشيد العليوي فريقه أنجيه إلى مواصلة مفاجآته وانطلاقته القوية هذا الموسم بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 2-صفر الأربعاء في المرحلة السابعة من بطولة فرنسا في كرة القدم، ولحق بباريس سان جرمان مؤقتا إلى الصدارة.

وانتظر أنجيه الدقائق الأخيرة لخطف فوز غال بفضل ثنائية العليوي في الدقيقتين 88 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني تواليا لأنجيه والخامس هذا الموسم مقابل خسارتين، فرفع رصيده إلى 15 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان المتصدر والذي يستضيف رينس لاحقا.

وانتزع ليل وصيف بطل الموسم الماضي المركز الثالث بفوزه على ضيفه ستراسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري فيكتور أوسيمهين (43) ولويك ريمي (64).

وضرب ليل عصفورين بحجر واحد، فهو استعاد نغمة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه رين صفر-صفر في المرحلة الماضية، واقتنص المركز الثالث برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين خلف باريس سان جرمان.

واستغل ليل سقوط مرسيليا في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ديجون، وخسارة نيس أمام مضيفه وجاره موناكو 1-3 الثلاثاء في افتتاح المرحلة فانتزع منهما المركز الثالث بفارق نقطة واحدة.

واستفاد نانت بدوره من تعثر مرسيليا ونيس وصعد إلى المركز الرابع بفوزه الثمن على ضيفه رين بهدف وحيد سجله الغيني عبدالله تراوريه في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

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وفوَّت السنغالي مباي نيانغ فرصة منح التقدم لرين بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وكان بوردو بين المستفيدين ايضا من عثرة مرسيليا ونيس حيث بات يتفوق عليهما بفارق الأهداف في المركز الخامس بفوزه على مضيفه أميان بثلاثة أهداف للجزائري الأصل ياسين عدلي (8 و45+1) والنيجيري صامويل كالو (73) مقابل هدف للكولومبي ستيفن مندوزا (2).

وتابع ليون نتائجه المخيبة بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بريست بهدفين لموسى ديمبيلي (28) والعاجي ماكسويل كورنيه (69) مقابل هدفين ليوان كور (29) و85).

وهي المباراة السادسة على التوالي التي يفشل فيها ليون في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات.

وأوقف متز سلسلة أربع هزائم متتالية وحقق انتصاره الثاني هذا الموسم عندما عمق جراح مضيفه سانت إتيان بالفوز عليه بهدف وحيد سجله السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة 18.

وتخلى متز عن المركز التاسع عشر قبل الأخير لسانت إتيان الذي مني بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار.

ورفع متز رصيده إلى 7 نقاط مقابل خمس لسانت إتيان.

وفاز مونبلييه على نيم بهدف وحيد سجله أرنو سوكيه في الدقيقة 31.