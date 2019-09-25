ميسي يعاني من تمدد في عضلات فخذه الايسر









اسماء السيد - تعرض النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لتمدد في عضلات فخذه الايسر بحسب ما أعلن فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم الاربعاء، ما قد يبعده عن الاستحقاقات القريبة للنادي الكاتالوني.

وكان ميسي، المتوج بجائزة افضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي ("فيفا") الاثنين، تعرض لاصابته في الشوط الاول من مواجهة فياريال (2-1) الثلاثاء، في أول مشاركة أساسية له هذا الموسم نتيجة إصابة سابقة.

وغاب ميسي عن المباريات الأربع الأولى لفريقه في الليغا، بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها في 5 اب/اغسطس الماضي قبل انطلاق الموسم. وشارك قائد المنتخب الأرجنتيني كبديل في المباراة الخامسة ضد غرناطة، من دون أن يتمكن من إنقاذ فريقه بطل الموسمين الماضيين من الخسارة بثنائية نظيفة.

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وكتب النادي الكاتالوني في بيان "يعاني لاعب الفريق ليو ميسي من تمدد في العضلة المقربة لفخذه الايسر. سيغيب وستُحدّد عملية تعافيه موعد عودته" إلى الملاعب.

ويتوقع أن يغيب أفضل لاعب في العالم عن زيارة خيتافي السبت في الليغا. ويستقبل برشلونة الاربعاء المقبل في دوري ابطال اوروبا انتر الايطالي في مباراة نارية قبل استضافة اشبيلية في الدوري بعدها باربعة ايام وذلك قبل فترة التوقف الدولية.

ويأمل برشلونة في عودة نجمه البالغ 32 عاما سريعا، لا سيما بعد البداية البطيئة في الدوري ودوري ابطال اوروبا حيث تعادل سلبا مع بوروسيا دورتموند الالماني.