نتيجة مباراة ليفربول وام كية دونز فى كأس الرابطة الإنجليزية liverpool vs mk dons والتي تأتي ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين «كأس كاراباو»، فريق ام كيه دونز، الذي يلعب في دوري القسم الثالث، يغيب عن مباراة الليلة ساديو ماني مهاجم الفريق، والذي تعرض للإصابة فى أخر مباراة له ضد تشيلسي، فريق ليفربول يحتل مقدمة جدول الدوري الانجليزي بعد الفوز فى ست مباريات، beIN Sports HD2 بتعليق خليل البلوشي، وسيقوم كلوب بعدة تغييرات فى التشكيل لمباراة اليوم،يغيب محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وروبرتو فيرمينو. .

مباراة ليفربول وام كية دونز ب

مباراة ليفربول وام كية دونز ستقام اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 فى تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة الا ربع بتوقيت السعودية، الحادية عشر الا ربع بتوقيت الإمارات، و ستذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية.

مباراة ليفربول فى كأس الرابطة الإنجليزية

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة والدقيقة 10 والنتيجة حتي الان تعادل سلبي بين الفريقين

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الدقيقة 34 من الشوط الاول والنتيجة ما زالت هى التعادل السلبي بين الفريقين

انتهي الشوط الاول من مباراة ليفربول بالتقدم بهدف أحرزه جيمس ميلنر

استطاع اللاعب كي جانا هويفر أن يحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول

انتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل لاشىء