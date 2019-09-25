نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني، المباراة في الجولة السادسة من مباريات الليجا، حيث يحتل الريال المركز الثالث برصيد 11 نقطة خلف غرناطة و اتلتيك بلباو بنفس الرصيد مع فارق الأهداف، ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان يسعى اليوم للفوز واحتلال قمة جدول الدوري الأسباني خاصة و أن غريمه برشلونة قد فقد العديد من النقاط، المباراة ستقام علي ملعب سانتياغو برنابيو، أجري زيدان عدة تغيرات فى تشكيل ريال مدريد اليوم وكان التشكيل كالأتي أريولا – أودريزولا – راموس – ميليتاو – ناتشو – كاسيميرو – فالفيردي – كروس – فاسكيز – فينسيوس – يوفيتش.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني

مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم الأربعاء 25 سبتمبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والمباراة منقولة عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية ، علي قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي، يلا كورة مباشر مشاهدة ريال مدريد اليوم، yalla kora بث مباشر مباريات اليوم، كورة جول مشاهدة مباراة ريال مدريد.

نتيجة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني

الدقيقة 10 من الشوط الاول النتيجة حتي الان هي التعادل السلبي بدون اهداف

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بعد مرور 22 دقيقة من الشوط الاول النتيجة هي التعادل 0/0 بين ريال مدريد واوساسونا

بدأ الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد واوساسونا بتقدم الفريق بهدف أحرزه فينيسيوس جونيور

الدقيقة 81 والنتيجة تقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين، أحرز الهدف الثاني لفريق ريال مدريد رودريغو سيلفا دو غويس فى الدقيقة 71، بذلك ينتهي أحداث اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لاشىء.