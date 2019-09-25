ملخص مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز اليوم 25-9-2019 في كأس الرابطة الإنجليزية

نقدم نتيجة مباراة ليفربول وميلتون كينز اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يلتقي الفريقين اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ويسعى ليفربول في لقاء الليلة لتحقيق الفوز من أجل سحب النقاط، ملخص مباراة ليفربول اليوم.

ملخص مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، ويسعى يورجن كلوب المدير الفني للريدز لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في هذه البطولة وذلك سعياً وراء تحقيق اللقب والفوز بالكأس الغالي، حيث لم يسبق للألماني يورجن كلوب الفوز به بعد توليه تدريب الفريق.

نتيجة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز

مباراة ليفربول وإم كي دونز اليوم، في ذات السياق فقد اوضحت صحيفة رياضية إنجليزية صباح اليوم أن المجدري الألماني يورجن كلوب مدير فني فريق ليفربول الإنجليزي سيعطي الفرصة للعديد من اللاعبين على الدكة من المشاركة في لقاء الليلة أمام فريق ميلتون كينز دونز، وذلك من أجل تنشيط اللاعبين بالكامل.

حراسة المرمى : كيليهير

خط الدفاع : هوفير، لوفرن، جو جوميز، ميلنر

خط الوسط : نابي كيتا، أوكسليد تشامبرلين، فينالدوم

خط الهجوم : آدم لالانا، بريان بروستر، جونز

وتذاع مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 2 ويعلق عليها المعلق الرياضي المشهور أحمد البلوشي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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ملخص مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز

ذهبت المباراة الآن للدقيقة 37 الشوط الأول وما زالت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، متابعة مستمرة لنتيجة مباراة ليفربول اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية عبر تقارير متتالية.

وسجل اللاعب جيمس ميلنر هدف ليفربول الأول في شباك الخصم عند الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وسجل اللاعب كي يانا هوفر هدف الريدز الثاني في شباك فريق ميلتون كينز دونز لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وميلتون كينز دونز الآن 2-0 للريدز.