ملخص نتيجة مباراة ليفربول وام كيه دونز في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وام كيه دونز، تأهل ليفربول الإنجليزي إلى الدور القادم من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد أن فاز خارج ملعبه اليوم على فريق أم كيه دونز بهدفين مقابل لا شئ، سجل اهداف ليفربول، جيمس ميلنر في الدقيقة 41، وهوفر في الدقيقة 69.

يحاول ليفربول تفادي المفاجأت عندما يحل ضيفاً على فريق الدرجة الثانية أم كيه دونز في مستهل مباريات الفريق بكأس رابطة المحترفين اليوم الأربعاء 25 سبتمبر الساعة 21:45 بتوقيت الرياض، وتنقل المواجهة على قناة bein sport مباشرة وحصرياً.

يفترض يورغن كلوب أن يريح أبرز العناصر الأساسية للفريق خلال مواجهة اليوم،وقد نرى لأول مرة صلاح وماني على دكة الأحتياط أمام أم كيه دونز في رابطة المحترفين، وكان ليفربول قد حقق 6 ـأنتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وأخرها الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في ستامفورد بريدج.

وتعد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هي البطولة الرابعة من حيث الأهمية للفرق الإنجليزية بعد البريميرليغ، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا، لذا قد لا يكون محمد صلاح اليوم لاعب أساسي أمام أم كيه دونز، ويتخوف ليفربول من مفاجأت الفرق الصغيرة خاصة بعد توديع توتنهام أمس على يد أحداها.