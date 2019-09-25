ريال مدريد يفوز على اوساسونا قبل أيام من ديربي العاصمة

ملخص مباراة ريال مدريد واوساسونا مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث يلعب المتصدر الفريق الملكي اليوم الأربعاء اللقاء على ملعبه وعينه على الثلاث نقاط من اجل الاستمرار في صدارة الليغا الأسبانية لكرة القدم، وسيكون الفريق مدجج بجميع نجومه دون أي غيابات تذكرعلى مستوى اللاعبين، وهذا ما يجعل المدير الفني للفريق زين الدين زيدان في راحة كبيرة واختيارات متعدده.

اليوم يلتقي ريال مدريد ضد اوساسونا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ملعب سانتياغو برنابيو، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق على تلك المواجهة المعلق الرياض حفيظ دراجي وسيكون استوديو تحليلي قبل بداية المباراة وبعدها.

وكان ريال مدريد قد فاز في المباراة الماضية على اشبيلية بملعبها الصعب بهدف نظيف أحرزه كريم بنزيما في الشوط الثاني في المباراة، ليحقق الفريق الملكي فوز صعب ومهم في مشوار الدوري الاسباني هذا الموسم، والخروج نظيف الشباك في هذا الملعب لأول مرة منذ سنوات عديدة، ويحاول في تلك المواجهة استكمال صحوته والفوز على الضيوف.

مباراة ريال مدريد واوساسونا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أريولا

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الدفاع: أودريزولا – راموس – ميليتاو – ناتشو

الوسط: كاسيميرو – فالفيردي – كروس

الهجوم: فاسكيز – فينسيوس – يوفيتش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كورتوا – كارفخال – فاران – هازارد – بنزيما – خاميس – رودريجو.