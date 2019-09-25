تداول صور تيشيرت الأهلي الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي

قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر بتداول فيها بينهم صورة للتيشيرت الجديد لفريق نادي الأهلي والبديل الثاني والثالث للفريق في موسم الجديد، فقد ظهر في صورة التيشيرت الجديد كل من اللاعب وليد سليمان ورمضان صبحي وصالح جمعة مرتدين التيشرت بلونين مختلفين يدلان على الزي الاحتياطي الثاني والزي الاحتياطي الثالث.

والجدير بالذكر بأن النادي الأهلي قد عقد ظهر اليوم الأربعاء مؤتمر صحفي في مقر النادي بالجزيرة حتى يتم الإعلان عن إصدار أول ألبوم رسمي خاص بنادي الأهلي، ويتضمن الإعلان عن كل ما يتعلق بتاريخ نادي الأهلي ويشمل رموز ونجوم النادي وعرض بطولاته على مر العصور السابقة.