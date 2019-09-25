مران الزمالك.. جلسة ميتشو مع اللاعبين.. حفل وداع لطاهر.. وغياب ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل.

واستهل الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق المران بجلسة مع اللاعبين؛ حيث طالبهم بضرورة غلق ملف مباريات الدوري مؤقتًا للتركيز في الفترة الحالية استعدادًا للقاء بطل السنغال وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

وبدأ المران بالتركيز على التدريبات البدنية تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال قبل أن يركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة أمام بطل السنغال.

وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والحارس الناشيء محمد قنديل "مواليد ٩٩" حراس مرمى الزمالك لبعض التدريبات البدنية تحت قيادة الصربي باجيك دراجون مدرب حراس المرمى الجديد، قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وخاض الرباعي بعض التدريبات الفنية الأخرى الخاصة بالتصدى للتسديدات من داخل وخارج المنطقة والتعامل مع الكرات العرضية .

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وخلال المران أقام نادي الزماكل بإقامة حفل تكريم لأيمن طاهر مدرب حراس المرمى السابق للفريق، بعد اختياره ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري.

وحرص الجهاز الفني واللاعبون على توديع طاهر بالاحتفال به على هامش مران الفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على تقديم التحية له بعد مجهوده الكبير خلال الفترة الماضية مع الفريق وقام اللاعبون بإحضار "تورتة" لتوديع مدرب الحراس قبل بداية عمله مع منتخب مصر.

وشهد المران تغيب محمود عبد العزيز ومحمد حسن ثنائي وسط فريق الزمالك عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم بسبب الإصابة، ويعاني الأول من إصابة بمزق في العضلة الأمامية في حين يعاني محمد حسن من إصابة بكدمة في الركبة.

ويؤدي اللاعبان تدريبات علاجية وتأهيلية في الفترة الحالية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.