مدرب حراس الزمالك الجديد يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365
وصل مدرب حراس نادي الزمالك الجديد الصربي باجيك دراجان، إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يتولى دراجان، المسؤولية خلفا لأيمن طاهر مدرب الحراس الحالي، الذي سينضم للجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري.
ويقدم اتحاد الكرة الجهاز الفني الجديد للمنتخب في مؤتمر صحفي ظهر الخميس، بأحد فنادق القاهرة.
ويقيم نادي الزمالك حفلا لتوديع أيمن طاهر، عقب مران اليوم الأخير له، لتكريمه على الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.
ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وخسر الزمالك مباراة الذهاب بهدفين لهدف، ويكفيه الفوز بهدف وحيد للتأهل لدور المجموعات.
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