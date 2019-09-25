المدينة المنورة يضم ثنائي قنا

تعاقد نادي المدينة المنورة مع أحمد البلطوحي لاعب نادي قنا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث. الثالث. كان المدينة المنورة قد قرر الإبقاء على ٤ لاعبين فقط بالقائمة الأولى للموسم الجديد وهم : الطواب محمد، ووائل حمدي، وأحمد الضوي، وحمادة ناصر. للموسم الجديد وهم : الطواب محمد، ووائل حمدي، وأحمد الضوي، وحمادة ناصر. وجاء المدينة المنورة الفريق في المركز السادس بدوري القسم الثالث، برصيد 27 نقطة.

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