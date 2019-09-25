سلة الإتحاد السكندري تشارك في البطولة العربية لكرة السلة

يستعد الفريق الاول لنادي الاتحاد السكندري لكرة السلة للمشاركة في النسخه رقم 32 من البطولة العربيه للاندية والتي من المقرر أن تقام في المغرب خلال الفترة من 21 إلي 31 شهر اكتوبر

المقبل.

ويشارك في البطولة حتي الان 10 فرق بجانب الاتحاد السكندري وهي الجزيره من مصر وفريق الجمعيه السلاويه من البلد المستضيف للبطولة المغرب وفريق

بيروت من لبنان واهلي سداب بطل عمان والريان القطري ومن السودان الالماني ومن الكويت فريق الكويت وفريق خدمات البريج الفلسطيني والرفاع البحريني واهلي طرابلس

والجدير بالذكر ان الاتحاد السكندري كان شارك في بطولة الحريري الودية، التي أقيمت في بيروت، وودعها من نصف النهائي.