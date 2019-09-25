سموحة يكتسح فريق الشباب بخماسية

اكتسح الفريق الأول بنادي سموحة فريق الشباب بخمسة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم استعداد المقاولون العرب والمقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية للدورى. فى الجولة الثانية للدورى. سجل أهداف اللقاء حسام حسن وناصر ماهر وأحمد حسن مكى وسيف فاروق جعفر وإسلام الفار. وشهد اللقاء حضور فرج عامر رئيس النادى لتحفيز اللاعبين، قبل مباراة المقاولون العرب والمقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية للدورى. النادى لتحفيز اللاعبين، قبل مباراة المقاولون العرب والمقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية للدورى. وكان سموحة خسر في افتتاح الدوري امام الاهلي بهدف دون رد، يوم الاثنين الماضي.

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