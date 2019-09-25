بعد إصابته في مباراة برشلونة ضد فياريال.. الجماهير لميسي: لا تيأس

عانى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، من إصابة في عضلة ساقة اليسرى أمس الأربعاء، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الكتالوني أمام فياريال خلال منافسات الدوري الإسباني.

وكان النادي الكتالوني عن تفاصيل إصابة ميسي، خلال بيان رسمي عبر حسابه الرسمي "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيه "يعاني لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من استطالة في العضلة الضامة للساق اليسرى".

ووعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنهالت التعليقات التي تدعم أسطورة نادي برشلونة بعد الإصابة حيث قال :-

عمر "سأستيقظ حينما تقف على الأرض، لا تيأس أبدًا".

كما نشر مشجع كتالوني أخر فيديو لميسي وقال حينما كان في عمر الـ 91 عامًا كان فعل كل شيء بالكرة

من جانبه أوضح الصحفي بين هيورد: الثلاثاء: ميسي خرج كإجراء احترازي، الأربعاء: ميسي يعاني من إصابة".

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عمر عبر عن حزنه قال أن "هناك يوميًا سيعتزل فيه رونالدو وميسي".

وقال مشجع أخر "الساحر ميسي ننتظرك"، محب لميسي قال "لا يوجد أحد يفعل

ما يقوم به ميسي".

وقال مغرد أخر "ميسى وكره القدم اعظم ثنائى ارتبطوا ببعض فى التاريخ نتمنى ان هذا الارتباط يطول الى الابد".

كما نقل أخر كلام المعلق فهد العتيبي الذي قال : عندما ميسي يصاب هذه ضعها بين قوسين كرة القدم تصاب.

وأخيرًا مصطفى قال- "الاثنين ميسي و رونالدو الاثنين نفس القوى ويوم اعتزالهم خسارة لكرة القدم انا برشلوني وعاشق لميسي وأيضًا احب رونالدو لاعب ممتاز ولديه روح رياضية انا سعيد جدًا في هذا الزمن لكي أره ثنائي من افضل ثنائي في العالم امنيتي ان أراهم في فريق واحد وكيف سوف يلعبون مع بعض".