تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي

واصل لاعبي الإسماعيلى عمليات الاستشفاء فى حمامات الثلج لليوم الثانى على التوالى، خلال فترة اقامة الفريق فى تونس. تونس. ويهدف جهاز الإسماعيلى من خلال حمامات الثلج لإزالة آثار الإرهاق والتعب بشكل سريع. بشكل سريع. ويستعد الفريق لمواجهة الأهلى الليبى بعد غد الجمعة باستاد مدينة المنستير لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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