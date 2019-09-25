المدير الفنى للإتحاد السكندرى يؤكد صعوبة لقاء العربى الكويتى

أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، أن مواجهة العربي الكويتي في البطولة العربية لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويواجه الإتحاد السكندري فريق العربي الكويتي غداً الخميس، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة " بدون شك

من وجهة نظرى مباراة الغد مباراة صعبة جدا ولا يعتبر فوزنا بمباراة الذهاب دليل على تخطى المباراة بسهولة"

وتابع"فريق العربى الكويتى فريق كبير، خاصة وانه قادم ولديه رغبة قوية للفوز، ولكني أثق في قدرة لاعبي الإتحاد السكندري في تقديم الأداء الرجولي المتوقع

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منهم".

وشدد " كان لدي رغبة فى إقامة المباراة بموعدها حتى نتمكن من الأستشفاء بشكل كامل، ولكن تقديم موعد المباراة ٢٤ ساعة بقرار سيادى لظروف فرضت علينا جميعا".

ومن جانبه قال نور السيد كابتن فريق الاتحاد "اللاعبين ستلعب على قلب رجل واحد وكل لاعب جاهز للمباراة رغم صعوبة التوقيت خاصة وأن مباراة الزمالك لم يمر عليها كثيرا"

وأختتم نور حديثه بأن اللاعبين لديهم هدف الفوز للصعود الى دور ال١٦.