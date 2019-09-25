الارشيف / اخبار الرياضه

المدير الفنى للإتحاد السكندرى يؤكد صعوبة لقاء العربى الكويتى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، أن مواجهة العربي الكويتي في البطولة العربية لن تكون سهلة على الإطلاق.

ويواجه الإتحاد السكندري فريق العربي الكويتي غداً الخميس، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال يوسف خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة " بدون شك

من وجهة نظرى مباراة الغد مباراة صعبة جدا ولا يعتبر فوزنا بمباراة الذهاب دليل على تخطى المباراة بسهولة"

وتابع"فريق العربى الكويتى فريق كبير، خاصة وانه قادم ولديه رغبة قوية للفوز، ولكني أثق في قدرة لاعبي الإتحاد السكندري في تقديم الأداء الرجولي المتوقع

Advertisements
منهم".

وشدد " كان لدي رغبة فى إقامة المباراة بموعدها حتى نتمكن من الأستشفاء بشكل كامل، ولكن تقديم موعد المباراة ٢٤ ساعة بقرار سيادى لظروف فرضت علينا جميعا".

ومن جانبه قال نور السيد كابتن فريق الاتحاد "اللاعبين ستلعب على قلب رجل واحد وكل لاعب جاهز للمباراة رغم صعوبة التوقيت خاصة وأن مباراة الزمالك لم يمر عليها كثيرا"

وأختتم نور حديثه بأن اللاعبين لديهم هدف الفوز للصعود الى دور ال١٦.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفنى للإتحاد السكندرى يؤكد صعوبة لقاء العربى الكويتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا