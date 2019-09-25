عودة ثنائي الإنتاج الحربي أمام الأهلي

تأكد عودة ثنائي الإنتاج الحربى وهاب انان وأحمد مجدى امام الأهلي في الجولة الثانية للدوري.
كان الثنائي قد غابا عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام اف سى مصر بسبب الإيقاف للإنذارالثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى.
وفاز الإنتاج الحربي على اف سي مصر 3-صفر في الجولة الأولى للدوري الممتاز.
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