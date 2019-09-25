تأكد عودة ثنائي الإنتاج الحربى وهاب انان وأحمد مجدى امام الأهلي في الجولة الثانية للدوري. كان الثنائي قد غابا عن المباراة الافتتاحية للفريق أمام اف سى مصر بسبب الإيقاف للإنذار الثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى. الثالث فى آخر مباريات الموسم الماضى. وفاز الإنتاج الحربي على اف سي مصر 3-صفر في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة ثنائي الإنتاج الحربي أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.