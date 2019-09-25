سيرجيو فارياس يعلن قائمة طلائع الجيش لمواجهة إنبي

اختتم فريق طلائع الجيش تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى بالجولة الثانية للدورى والمقرر لها غدا الخميس فى تمام الثامنة مساء على استاد بتروسبورت. وعقد البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع محاضرة مع لاعبيه بالفيديو عن نقاط قوة وضعف فريق إنبى قبل مواجهة الغد. مواجهة الغد. وقام المدرب البرازيلي بدراسة نقاط القوة والضعف لانبي التي ظهرت امام بيراميدز، كما طلب من اللاعبين زيادة الفعلية الهجوميه بعدما ظهر خط الهجوم بشكل ضعيف امام المقاولون العرب. واعلن فارياس قائمة فريقه التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق الدفاع الجوى استعدادا للمباراة وضمت كل من : محمد بسام وكريم طارق وعمرو جمال وأحمد علاء ومحمود سامي وعمرو السيسي وأحمد كابوريا ومحمد شعبان وأحمد سامي وأبو المجد بوشا ومهند لاشين وأحمد سمير وعلي الفيل وعاصم صلاح وحسام باولو وكريم ممدوح واسلام سري وتالا نداي.

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