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ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بالشوط الأول

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تقدم على أوساسونا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار

مباريات الأسبوع السادس من .

بدأت ريال مدريد المباراة باحثًا عن إحراز هدف مبكر

من أجل تحقيق الفوز، وإستعادة الفريق لتوازنه في بطولة الليجا هذا الموسم.

جاء الهدف في الدقيقة 36 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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