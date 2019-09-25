ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بالشوط الأول

تقدم ريال مدريد على أوساسونا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطارمباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني.
بدأت ريال مدريد المباراة باحثًا عن إحراز هدف مبكرمن أجل تحقيق الفوز، وإستعادة الفريق لتوازنه في بطولة الليجا هذا الموسم.
جاء الهدف في الدقيقة 36 عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
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